Белорусов о прохождении техосмотра будут предупреждать по СМС 2.05.2023, 9:00

Но есть нюанс.

«Белтехосмотр» решил запустить рассылку напоминаний о прохождении ТО. Но есть нюанс — надо зарегистрироваться, пишут госСМИ.

В «Белтехосмотре» уже готовы предупреждать белорусов по СМС или через электронную почту. Но для этого нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте предприятия.

Услуга называется «Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». При регистрации нужно указать марку и модель авто, а также его регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации. После добавления и сохранения данных информация о сроке действия разрешения отразится в личном кабинете.

А после, за месяц до истечения срока действия разрешения, вам на электронную почту или по СМС придет уведомление об окончании срока действия разрешения.

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