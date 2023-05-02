Белорусов о прохождении техосмотра будут предупреждать по СМС
- 2.05.2023, 9:00
Но есть нюанс.
«Белтехосмотр» решил запустить рассылку напоминаний о прохождении ТО. Но есть нюанс — надо зарегистрироваться, пишут госСМИ.
В «Белтехосмотре» уже готовы предупреждать белорусов по СМС или через электронную почту. Но для этого нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте предприятия.
Услуга называется «Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». При регистрации нужно указать марку и модель авто, а также его регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации. После добавления и сохранения данных информация о сроке действия разрешения отразится в личном кабинете.
А после, за месяц до истечения срока действия разрешения, вам на электронную почту или по СМС придет уведомление об окончании срока действия разрешения.