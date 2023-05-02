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Россияне забросали позиции ВСУ листовками на польском языке

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  • 2.05.2023, 9:07
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Россияне забросали позиции ВСУ листовками на польском языке

Фотофакт.

В Запорожской области российские оккупанты забросали позиции ВСУ листовками на польском языке.

Они сбросили с FPV-дрона на украинские позиции листовки с призывом «отказаться от бессмысленного сопротивления и сохранить свои жизни». Однако почему-то эти месседжи были напечатаны на польском языке.

Возможно, российские оккупанты до сих пор думают, что против них воюют «польские наемники».

Примечательно, что зачастую записи переговоров бойцов ВСУ на украинском языке выдаются россиянами за «перехваты разговоров польских наемников».

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