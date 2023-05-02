Кто будет платить по долгам? Telegram-канал «Нашы Грошы»

2.05.2023, 9:13

Даже российских инвесторов приходится убеждать, что с Беларусью можно иметь дело.

Правительство продолжает активно привлекать деньги в казну. Как мы говорили ранее, одним из самых популярных способов сейчас является выпуск гособлигаций, выплаты по которым, по идее, гарантированы государством.

Еще несколько лет назад подобного рода ценные бумаги разлетались как горячие пирожки, но сегодня потенциальные инвесторы смотрят на них с большим подозрением. Сегодня мы разберемся, почему.

В апреле министерство финансов Беларуси продолжило выпускать на внутреннем рынке облигации в долларах. Хотели выпустить на $30 млн, получили заявок на $13 млн, а продать получилось только на $7,5 млн.

Отметим, что облигации при этом распространялись под 4% годовых — это довольно выгодные условия, но даже на них белорусский инвестор не «клюнул».

Почему? Скорее всего, потому, что доверие к национальной финансовой системе, которое начинало робко возрождаться до 2020 года, вновь оказалось на отметке «ниже плинтуса».

Люди и бизнес понимают: вероятность того, что правительство может решить, например, выплачивать обязательства по облигациям не в долларах, а в «белках», отнюдь не нулевая.

В итоге, как мы видим, дураков, готовых одолжить правительству, в стране становится все меньше. Но оно не теряет надежды, и как классический алкоголик, живущий только сегодняшним днем, идет из дома, где ему уже не доверяют, и пытается выпросить деньги у соседей.

Сосед, пока еще способный одалживать, у нас остался лишь один — Россия. Именно там Беларусь собирается продать пять лотов государственных облигаций, каждый лот — по 10 млрд российских рублей.

В этой истории интересно то, под какие проценты белорусские власти обязуются брать деньги — они заявляют про 12% годовых по трехлетним облигациям. Для сравнения, раньше мы занимали на российском рынке под 8%, и уже это было много.

А теперь — следите за руками: по официальным данным, рентабельность, с которой работают белорусские компании, составляет 7-9%.

Замечательный бизнес — твоя экономика зарабатывает в среднем меньше 10%, а ты берешь в долг под более чем 10%. Возникает резонный вопрос: как правительство планирует отдавать деньги?

Как мы неслучайно оговорились выше, подобные решения напоминают те, что принимает глубоко пьющий человек, которому надо любой ценой получить деньги на еще одну бутылку.

Он раз за разом стреляет до зарплаты, не отдавая прошлые долги до тех пор, пока они не накопятся в критическую массу. Последствия такого поведения неминуемы, но это мало кого волнует, когда на кону стоит «вопрос жизни и смерти».

И к слову, уже даже российских инвесторов приходится убеждать, что с Беларусью можно иметь дело.

Дело в том, что российские обладатели белорусских государственных облигаций в валюте испытывают трудности с возвратом денег: например, наш Минфин требовал от российских инвесторов, чтобы они приезжали за деньгами лично и открывали счет в белорусском банке, куда им «белками» (по курсу) будет зачислена необходимая сумма.

Но представим, что все запланированные пять лотов гособлигаций распроданы, и Минфину удалось за это получить 50 млрд российских рублей. Это значит, что уже в следующем году только по этому долгу нужно будет выплатить процентов более 6 млрд российских рублей, а за три года — 18 млрд российских рублей.

То есть, просто за пользование этими деньгами нам придется отдать к 2025 году около $240 млн по нынешнему курсу! Ну а потом, естественно, надо будет еще и вернуть деньги, которые были одолжены. И это не говоря об уже накопившихся ранее долгах.

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