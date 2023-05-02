Аист ждет помощи на одной из главных улиц Гродно
- 2.05.2023, 9:21
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Ветеринары и спасатели пока оказались бессильны.
В Гродно ищут желающих помочь аисту, который бродит по улицам города и не улетает. Ветеринары и спасатели пока оказались бессильны, сообщает NewGrodno.
Замечена птица была на одной из главных улиц Гродно — Магистральной. Видимо, его крыло повреждено и улететь он не может.
На место выезжала ветеринарная служба, но ей не удалось поймать птицу. Спасателям аисту тоже не удалось помочь.
Поэтому пока безымянный аист ожидает помощи.