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Украине ничего не известно о «секретной миссии» Ватикана

  • 2.05.2023, 9:26
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Украине ничего не известно о «секретной миссии» Ватикана

Президент Зеленский не давал согласия на подобные обсуждения от имени страны.

Украине ничего не известно о секретной мирной инициативе Папы Римского Франциска относительно завершения войны, о которой он заявил 30 апреля, возвращаясь из Венгрии в Рим. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины

«Президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования», - сказал собеседник журналистов.

Как сообщал Главред, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в «секретной миротворческой миссии», направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами. При этом он отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.

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