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Британская разведка назвала причину увольнения замминистра обороны РФ

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  • 2.05.2023, 9:36
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Британская разведка назвала причину увольнения замминистра обороны РФ
Михаил Мизинцев

Он занимал должность всего восемь месяцев.

Увольнение заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева свидетельствует о проблемах армии РФ с материально-техническим обеспечением

Об этом пишет Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 27 апреля связанные с российскими военными социальные сети заявили, что замминистра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили. Он отвечал за материально-техническое обеспечение и занимал должность всего восемь месяцев.

Аналитики из Британии отметили, что увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположение о его будущем подчеркивают, что проблемы с материально-техническим обеспечением остаются в центре проблематичной кампании РФ в Украине.

Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между министерством обороны России и ЧВК «Вагнера».

«Россия все еще не в состоянии выполнить требования военного времени. Пока российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты от логистики застряли посередине», - подытожили в разведке Британии.

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