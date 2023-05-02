Британская разведка назвала причину увольнения замминистра обороны РФ 1 2.05.2023, 9:36

6,048

Михаил Мизинцев

Он занимал должность всего восемь месяцев.

Увольнение заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева свидетельствует о проблемах армии РФ с материально-техническим обеспечением

Об этом пишет Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 27 апреля связанные с российскими военными социальные сети заявили, что замминистра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили. Он отвечал за материально-техническое обеспечение и занимал должность всего восемь месяцев.

Аналитики из Британии отметили, что увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположение о его будущем подчеркивают, что проблемы с материально-техническим обеспечением остаются в центре проблематичной кампании РФ в Украине.

Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между министерством обороны России и ЧВК «Вагнера».

«Россия все еще не в состоянии выполнить требования военного времени. Пока российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты от логистики застряли посередине», - подытожили в разведке Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Wq5tftQ8l1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/seC8SHUTps — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».