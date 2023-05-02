«Сразу видно, как в Беларуси расставляются приоритеты»4
- 2.05.2023, 9:44
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Куда идет большая часть средств из бюджета?
«Правительство» выделит на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в Беларуси в 2023 году более 76,1 млн рублей, согласно постановлению совмина №262, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Угадаете, куда пойдет большая часть средств?
Более 20,6 млн белорусских рублей получит Государственный военно-промышленный комитет, а вот Минздраву выделили всего 5,7 млн рублей.
Сразу видно, как в Беларуси расставляются приоритеты.