Предвестники освобождения Крыма 1 2.05.2023, 9:52

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Оккупанты на полуострове выбирают между плохим и очень плохим сценариями.

Полеты украинских беспилотников в оккупированный Крым заметно активизировались. 1 мая, в понедельник, стало известно о дронах над Евпаторией и Севастополем. Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате взрыва на нефтебазе в Казачьей бухте во временно оккупированном Севастополе, 29 апреля, были уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, предназначенными для оккупационных войск. Всего емкость уничтоженных резервуаров составляет около 40 тысяч тонн.

По словам представителя военной разведки, удар по Казачьей бухте стал «божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани». Невзирая на то, что командование ВСУ не стало подробно комментировать очередную «бавовну», эксперты настаивают, что по нефтебазе оккупантов били именно украинскими БПЛА, а сама атака может считаться действием, направленным уже на освобождение полуострова.

На что именно нацелены украинские беспилотники и чего ждать в дальнейшем? Об этом в статье для «Апострофа» написал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как сообщил оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, пожар полностью ликвидирован. По его словам, нефтебазу якобы атаковал один БПЛА, а не два БПЛА, как он рассказывал ранее.

Совершенно не важно, какие цифры озвучивают так называемые «власти» Севастополя. Важен сам факт, что несколько БПЛА пролетев через весь Крым, достигли оккупационной базы в Севастополе, разрушив важный для россиян логистический объект. Российское ПВО такая же «дырявая», как и на территории самой РФ – Москве, Энгельсе и Дягилево.

Наше командование не стало детально комментировать случившееся, но ряд фактором указывают, что по оккупантам ударили БПЛА украинского производства.

Судя по масштабам «ЧП» в Казачьей бухте, беспилотников могло быть не два, а больше. По нефтебазе могли ударить роем из десятка беспилотников. Цена одного ударного БПЛА Mugin 5 Pro отечественной разработки колеблется в пределах 10 тыс. долларов. Мы, потратив около 100 тыс. «баксов», нанести россиянам ущерба на 20 миллионов долларов, учитывая объемы резервуаров. При этом выставив их совершенно неспособными закрыть небо собственными объектами. Дабы хоть как-то себя оправдать, россияне начали рассказывать, что баки были заполнены «списанным» топливом, что глупо само по себе.

В операции точно участвовало несколько беспилотников. Соляра и керосин в жидком состоянии крайне тяжело воспламеняются. Горят испарения топлива, но не сама жидкость в луже. Сначала БПЛА нужно ударить по резервуарам, разрушить их, дабы топливо вылилось и начало испаряться. Дроны, бьющие следом, воспламеняют дизельные испарения и огонь быстро распространяется по всему периметру.

Если кто-то из россиян еще думает поехать летом на «отдых» в Крым, то им лучше сидеть у себя дома в Рязани или Тамбове. Удар беспилотниками по Казачьей бухте можно назвать первыми действиями ВСУ по освобождению оккупированного Крыма. Подчеркну, речь идет именно о первых шагах. Далее все будет гораздо мощнее.

Сценарии тут можно проигрывать разные, сравнивая, как нацисты штурмовали Крым в 1941 году и как в 1943-1944 годах коммунисты его отвоевывали обратно. Важно, что как только мы возьмем север Крыма под плотный огневой контроль, а также после разрушения Крымского моста у оккупантов будет только два варианта – организованно отходить или, дотянув до последнего, панически бежать. В таком случае у них будет только два варианта отхода – по воздуху и по воде через Севастополь или паромом через Керченский пролив.

Аналогичная ситуация была, когда россияне отходили с западного берега Днепра в Херсоне. Они видели, каким возможностями располагали ВСУ, но противопоставить ничего не могли просто в силу географических особенностей местности. При подходе ВСУ к административной границе с Крымом, весь север и частично центр полуострова будут простреливаться.

Тут следует согласиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в недавнем интервью заявил, что как только ВСУ подойдут к первому крымскому селу, россияне начнут бежать с территории полуострова. Граждане Украины, в отличии от «понаехавших» с территории РФ и коллаборантов давно устали от оккупационного режима, который им принес войну, массовые репрессии, ограничения всех прав и свобод и круглосуточное промывание мозгов. Наши люди в Крыму не только выйдут встречать украинскую армию, но и будут помогать выявлять российских ставленников, коллаборантов и прочих «перекрасившихся».

Не думаю, что эта пестрая публика будет ждать захода в Крым украинских танков. Они заранее соберут чемоданы и сбегут, на что указывают многочисленные «планы эвакуации», которые на местах разрабатывают оккупационные администрации, готовя вывоз семей «чиновников» и полицаев. Аналогичная ситуация на в районах Донецкой и Луганской областей, которые находились под оккупацией девять лет. Все, кто получил российский «паспорт», работал на оккупационный режим и всячески вредил украинской государственности давно известны местным жителям. Такие персонажи сбегут в числе первых, и никто не из них не станет зубами держаться на территорию, которую они в одностороннем порядке объявили «российской».

По словам Зеленского, гражданские в Крыму устали от оккупационного режима России, поскольку враг только милитаризировал полуостров и никоим образом не развивал его. Когда же наши воины начнут освобождать Крым – гражданские выйдут на улицы, чтобы помочь выгнать российскую «власть».

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