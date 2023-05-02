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Лукашисты придумали нововведение для производителей лекарств

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  • 2.05.2023, 10:13
  • 4,524
Лукашисты придумали нововведение для производителей лекарств

В учреждениях здравоохранения появится новая должность.

Производителям лекарственных средств придется работать с медучреждениями по-новому. Изменения предусмотрены постановлением Минздрава № 51, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная новация касается порядка и условий информирования медицинских и фармацевтических работников о лекарственных средствах, включенных в государственный реестр, представителями производителей препаратов.

Теперь в учреждениях здравоохранения будут назначены официальные лица, которым представители производителей лекарственных средств смогут передавать информационные материалы. При этом у производителей не будет права контактировать с медицинскими и фармацевтическими работниками.

В ведомстве считают, что изменения якобы позволят исключить коррупцию в данной сфере.

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