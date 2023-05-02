Китай и не только: фантастическое голосование в ООН

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН7
- Александр Кирш
- 2.05.2023, 10:23
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Подобного дипломатического позора Мордор в своей истории еще не знал.
1 мая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, где Россия названа агрессором (ибо говорится об агрессии РФ против Украины, а до этого — против Грузии), поддержали 122 страны, в частности — Китай, Индия, Бразилия, Венгрия, Казахстан и Армения. Это действительно фантастика!
Против — наряду с самой Россией и Беларусью — были только трое: Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Какая компания у бывшего «полюса мировой политики»!
Из пророссийского союза БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которым Мордор очень гордился, против него выступили все его партнеры — кроме ЮАР, которая воздержалась, да и та, как сообщают, попросила путина на саммит этого самого БРИКС не приезжать, поскольку иначе будет вынуждена его арестовать!
Плюс — против РФ проголосовали, как видим, два члена ОДКБ (!!!), а в придачу — Венгрия!
При том, что в резолюции этой — и про возмещение ущерба, и про привлечение к ответственности...
Подобного дипломатического позора, столь мощного фиаско Мордор в своей истории еще, кажется, не знал. Такой практически единодушный плевок человечества он получил впервые.
Особенно стоит остановиться на КНР. Похоже, Зе и Си таки о чем-то договорились. Видимо, Украина Китай чем-то смогла существенно заинтересовать. Тут ведь дело не в самом голосовании, а о том, какую резкую переориентацию оно означает. «Четкая и последовательная» (как ее всерьез называют сами китайцы) политика КНР в очередной раз развернулась на 180 градусов. И это — главный стратегический партнер РФ! Китай не просто что-то знает. КНР явно выполняет некую договоренность, какую-то новую роль, кому-то ею обещанную. Либо Украине, либо — тихонечко — Главной стране мира, либо (вполне возможно!) обеим. Как Китай ни изменчив, но так он еще не голосовал. Ждем логичного продолжения.
Александр Кирш, «Обозреватель»