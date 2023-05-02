Артиллерия ВСУ разнесла российскую базу, где находились 200 оккупантов 2.05.2023, 10:30

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Украинская разведка сработала на «отлично».

В ночь с 26 на 27 апреля украинская артиллерия нанесла прицельный удар по базе оккупантов в районе села Маячка на Запорожье, пишет «Диалог».

Известно, что долгое время армия Путина свозила на территорию рыбного хозяйства боеприпасы и военнослужащих. Этим решили и воспользоваться украинские артиллеристы.

Сегодня, 2 мая, журналисты Telegram-канала «РИА Мелитополь» сообщили хорошие новости с Запорожского направления.

Село Маячка находится в Васильевском районе на берегу водохранилища. Разведка ВСУ сработала на «отлично», передав координаты артиллеристам. Как оказалось, разведка за вражеской армией в этом районе ведется с осени 2022 года. По предварительным данным, на базе было до 200 военнослужащих ВС РФ и боеприпасы. Вдоль всей береговой линии враг установил свою артиллерию, чтобы обстреливать мирных жителей Украины и отбиваться от ВСУ в случае контрнаступления.

Источник сообщает, что информация о вражеских потерях еще уточняется.

Накануне не до майских праздников было оккупантам в Токмаке и Михайловке. Градоначальник Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 14:30 прямо во время «майского застолья» в штаб оккупантам прилетело «поздравление» от ВСУ.

Громко было и в Токмаке, где удар пришелся не железнодорожное депо и станцию техобслуживания.

Тем временем Джон Кирби заявил, что с декабря 2022-го по апрель 2023 года оккупанты потеряли в Бахмуте до 100 тысяч человек, 20 тысяч из которых отправились прямиком к Кобзону.

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