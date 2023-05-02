Спикер Госдепа США поставил на место российских пропагандистов 2.05.2023, 10:50

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Ведант Патель

Прокремлевское издание спросило у американского чиновника об атаках на Севастополь.

Отвечая на вопросы пропагандистов РФ об «атаках» в оккупированном Крыму и Брянской области, спикер Госдепа США Ведант Патель ответил, что есть только один агрессор — Россия.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 1 мая, пишет New Voice.

Российское прокремлевское агентство РИА Новости спросило Пателя о позиции Госдепа по «последним атакам беспилотников» в Брянской области РФ на прошлой неделе и в оккупированном Севастополе 1 мая, обвинив Украину. Пропагандисты поинтересовались, не думает ли администрация Белого дома, что «такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации».

Патель заявил, что право на ответ на «операции, которые решили провести», он оставляет за Украиной. Он подчеркнул: США продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.

«Думаю, для всех нас здесь очень, очень важно помнить: есть одна страна, которая агрессивно вторглась, — и это Россия, которая пытается захватить Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность. И что США собираются делать, так это продолжать поддержку наших украинских партнеров», — заявил спикер Госдепа.

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