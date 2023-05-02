Ограничения на посещение лесов ввели в 56 районах Беларуси 5 2.05.2023, 10:50

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Больше всего — в Минской области.

По состоянию на 10:00 2 мая введены ограничения на посещение лесов в 56 белорусских районах. Полного запрета нет нигде.

Ограничения затрагивают 16 районов Брестской области,11 – Гомельской, 21 район – Минской области и 8 районов – Гродненской.

Решение о введении или снятии ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные органы власти.

Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте Минлесхоза. Там есть интерактивная карта и там же прикреплены решения исполкомов, в которых указаны условия посещения лесов во время действия ограничений.

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