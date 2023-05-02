«Понятно-непонятно»: вопрос айтишника поставил Путина в тупик 8 2.05.2023, 11:04

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Глава Кремля еще раз продемонстрировал, что не дружит с технологиями.

Путин в очередной раз подтвердил, что не дружит с современными технологиями. Во время встречи с представителями IT-отрасли РФ один из приглашенных чиновников пытался объяснить своему Путину, зачем важно развивать российские протоколы связи.

Но объяснение Путина не удовлетворило, хоть как он не пытался вникнуть в вопрос.

В это время российский диктатор потирал ручку и нервно всматривался в дальнюю точку. «Вся система, которая сегодня сформирована, работает на американских сетевых протоколах, поэтому мы информационно зависимы», - перефразировал вопрос айтишник.

Путин в ответ только кивнул и обошелся общими фразами: «Коллеги сегодня рассказали о трудностях, которые мешают идти вперед... Кхм, они понятны... Непонятно.. Да, кстати говоря, понятно, хотел сказать, непонятно, как их преодолевать... но и это понятно.. Нужно только общее понимание, что преодоление это крайне важно для развития этой отрасли».

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