Производители «Русского масла» обманывали белорусов 1 2.05.2023, 11:15

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Госстандарт рассказал, как это происходит.

Производитель подсолнечного «Русского масла» недоливает в бутылки несколько грамм из заявленных 920, (сообщает «Русского масла» Гродненская областная инспекция Госстандарта.

Образец «Русского масла» взяли в гродненском магазине. На упаковке заявлено, что это первый сорт, масса нетто 920 г, объем 1 л. Однако выяснилось, что не все так однозначно.

«Производителем заявлено: „масса нетто 920 г“, фактически по результатам испытаний по номинальному количеству в аккредитованной лаборатории установлено, что партия подсолнечного масла не соответствовала количеству, задекларированному в маркировке продукции, и среднее значение содержимого упаковочных единиц партии составило 915 г», — рассказали в инспекции.

Там призвали покупателей в спорных ситуациях пользоваться контрольными весами и «не приобретать в случае выявленного недовеса».

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