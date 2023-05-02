Офицер ВСУ раскрыл, как изменились бои в Бахмуте 2.05.2023, 11:19

Главное оружие в городе сейчас – гранаты.

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте в Украине. Там продолжаются тяжелые бои. Ситуация меняется даже не каждый день, а каждый час. Об этом «24 каналу» рассказал офицер Вооруженных сил Украины, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, россияне закидывают гранатами здания в Бахмуте.

Березовец отметил, что Россия пытается захватить Бахмут. 80% города контролирует Россия, остальную часть – Силы обороны Украины. Ситуация в Бахмуте меняется каждый час.

- Как сказал генерал Сырский, в результате украинского контрнаступления удалось отбить и взять под свой контроль территории, которые были ранее потеряны. Ситуация в городе до сих пор остается под контролем ВСУ, потому что противник фактически контролирует развалины. Контроль над этими руинами ничего не дает врагу, – сказал он.

Офицер ВСУ подчеркнул, что в районе Часовго Яра и в направлении Краматорска укреплены украинские позиции, поэтому оккупанты не смогут выходить на оперативное пространство дальше, там их встречают украинские Силы обороны.

Оккупанты забрасывают здания гранатами

Тарас Березовец объяснил, почему россияне используют в Бахмуте тактику выжженной земли. Иным способом врагу не удается захватить руины. Также множество коммуникаций города находится под землей. Россияне хотят все уничтожить.

- Противник заходит и забрасывает гранатами любые помещения. В ночное время применение любого стрелкового оружия сразу привлекает внимание. В ночное время противника атакует в основном только гранатами, потому что непонятно, откуда они прилетели, – рассказал офицер ВСУ.

Боец бригады имени Ивана Богуна заметил, что россияне имеют дроны с тепловизорами. Они могут сопровождать здания, где находятся украинские защитники.

- Поскольку противник сейчас применяет дроны в ночное время на контрасте человеческого тела и холодного воздуха, легко определить, на каком этаже и в какой комнате находятся украинские Силы обороны. Как только враг замечает присутствие украинских воинов, туда сразу начинает лететь все: гранатометы, СПГ и так далее, – говорит Березовец.

Героическая оборона Бахмута

Как отметил Березовец, сейчас оборона Бахмута намного тяжелее, чем несколько месяцев назад. Захватчики используют даже аэроразведку, а в городе нет воды, света, газа. Самая большая проблема у ВСУ с питьевой водой.

- Наибольшая проблема с водой. Поэтому бойцы вынуждены использовать обеззараживающие таблетки, – добавил военный.

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