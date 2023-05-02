Белорус показал, как лукашисты превратили древний памятник в поле

В деревне Броневичи Каменецкого района находится памятник культуры IV — I веков до нашей эры — бескурганный могильник Тростяница.
Раскопками в них занимались ведущие белорусские археологи. Материалы раскопок хранятся музеях. При раскопках там были найдены гончарные горшки, обломки керамики, ножи, кресала, обручи и еще множество артефактов, по которым можно определить, как жили люди, чем занимались, их уровень развития.
Однако власти на месте могильников ведут сельхозработы. Там пашут землю и вносят удобрения.
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