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Белорус показал, как лукашисты превратили древний памятник в поле

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  • 2.05.2023, 11:28
  • 2,926
Белорус показал, как лукашисты превратили древний памятник в поле

Все труды археологов сводятся на нет.

В деревне Броневичи Каменецкого района находится памятник культуры IV — I веков до нашей эры — бескурганный могильник Тростяница.

Раскопками в них занимались ведущие белорусские археологи. Материалы раскопок хранятся музеях. При раскопках там были найдены гончарные горшки, обломки керамики, ножи, кресала, обручи и еще множество артефактов, по которым можно определить, как жили люди, чем занимались, их уровень развития.

Однако власти на месте могильников ведут сельхозработы. Там пашут землю и вносят удобрения.

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