Тертель пугает Лукашенко войсками НАТО у границ 10 2.05.2023, 11:36

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Главе КГБ причудились «диверсии».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель пугает Лукашенко тем, что разведка прогнозирует значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны

Самозванец Лукашенко также отметил нарастающий военный потенциал НАТО вблизи границ.

Было поручено правительству и силовым структурам подготовить мероприятия по «недопущению диверсий» на территории Беларуси.

Ранее сайт Charter97.org приводил заявление Лукашенко о том, что «никто на Беларусь нападать не будет».

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