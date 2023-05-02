«Без коррупции никуда»: В Беларуси дороги и мосты приходят в упадок 2.05.2023, 11:41

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иллюстрационное фото

Экономист объяснил, почему проблем с дорогами в стране будет только больше.

Если раньше крупные инфраструктурные проекты в Беларуси создавались за счет европейских финансовых институтов, то сейчас денег на это Минску никто не даст. А сами дороги со временем будут только портиться. Об этом в комментарии «Белсату» заявил экономист Алексей Харкевич.

Да и надежда белoрусских чиновников, на то, что со строительством дорог может помочь Китай, – «это пока только надежда».

«Любые внешние деньги предполагают интерес инвесторов. Китайский интерес – это возможность поставки своих товаров в Европу. Если на территории Беларуси будет развита инфраструктура, то Китай в целом выиграет. То же самое европейские деньги: они заинтересованы в том, чтобы была развита инфраструктура для торговли между Европой и Россией, Китаем. И эти деньги абсолютно логично шли в Беларусь, так как эта инфраструктура нужна была всем заинтересованным сторонам. А сейчас мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда с учетом действующих санкций эти дороги европейцам здесь и сейчас не нужны. И в Китае дальше слов пока дело не заходит. Если не будут открыты границы с Европой, то Китаю это тоже будет неинтересно. И России это будет неинтересно. То есть, развитая инфраструктура здесь никому не нужна», – считает экономист.

По его словам, качество белoрусских дорог напрямую зависит от внешнеполитической ситуации. Но сейчас они нужны только белoрусам.

«Но это очень дорого. И за счет белoрусских налогоплательщиков это сделать нереально. Дороги можно сделать в городах, но такие крупные проекты выходят за рамки бюджетных возможностей», – подчеркнул Харкевич.

«Просто нет средств»

Тем временем дороги и мосты постепенно приходят упадок.

«Это все связано с тем, что денег на поддержание инфраструктуры в бюджете нет. А старые опоры, старый асфальт, он так или иначе изнашивается. И поэтому просто нет средств это все вовремя обновлять. Это постепенно накапливается, как снежный ком», – сказал экономист.

По его словам, со временем расходы на инфраструктуру быть все больше. Местами ремонта приходится ждать десятилетиями.

«И теми темпами, как мы все обновляем, надо понимать, что скорее будет еще большее ухудшение общей инфраструктуры. Ведь обновление идет медленнее, чем снос», – заявил Харкевич.

Без коррупции никуда

Затронул экономист и вопрос коррупции в ремонте дорог, в частности, во время ямочного ремонта. По его мнению, в Беларуси «сложилась пагубная традиция» изначально не укладываться в качество дорог, а делать их такими, чтобы потом был нужен ямочный ремонт.

«Специфика ямочного ремонта заключается в том, что фактически выделяются средства на определенную площадь работ. А сколько там будет заделано ямок и как они будут лататься, это уже решают операторы. Поэтому ямочный ремонт для строительных организаций – это очень выгодное дело. На нем можно очень много сэкономить и заработать большой доход. Это основная причина, на мой взгляд, почему у нас так любят ямочный ремонт», – отметил Харкевич.

По его словам, такая система в Беларуси работает десятилетиям, и «никто менять это, в общем-то, не собирается».

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