Белоруска судилась с банком за отмену кредита, взятого под диктовку мошенников 2.05.2023, 11:54

Что решил суд?

Жительница Барановичского района 15 февраля 2022 года приняла звонок с неизвестного номера в Viber и попалась на уловки мошенников. Не прошло и полутора часов, как на нее оказался оформлен кредит в 4000 рублей. Поняв, что случилось, женщина обратилась в банк, но аннулировать кредит ей отказались. Тогда она подала в суд — результат тот же. Результат последнего разбирательства опубликован в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Мошенники работали с жительницей Барановичей по обычной схеме: девушка представилась сотрудницей банка и заявила, что со счета клиентки пытаются похитить деньги. Ее связали с «сотрудниками правоохранительных органов» и якобы службы безопасности банка. Те убедили женщину, что она должна помочь им отследить преступника, а для этого надо оформить заявку на кредит. При этом белоруске назвали ее идентификационный номер, номер карты и остаток на счете. Женщина поверила и выполнила все указания.

На следующий день жертва обратилась в банк и, как говорится в иске, «поняла, что заключила кредит», при этом вся сумма кредита и личные 642 рубля с карты оказались похищены. Кредит, к слову, составлял 4000 рублей под 19,8% годовых сроком на 4 года.

Женщине, очевидно, посоветовали идти в милицию. 28 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении путем модификации компьютерной информации, ее признали потерпевшей. Шло расследование, все это время жертве приходилось платить кредит и проценты.

За дело взялась прокуратура Барановичей, которая в интересах женщины подала иск в суд Центрального района Минска — по месту нахождения банка. Прокурор потребовал признать кредитный договор незаключенным, аргументируя тем, что женщина не хотела его заключать, не принимала участие в его заключении и не давала согласие на заключение договора от ее имени. Также прокурор потребовал от банка вернуть потерпевшей 1300 рублей, которые она успела выплатить по кредиту.

Однако суд первой инстанции прокурору отказал. Такое же решение приняла и коллегия Минского городского суда, где было обжаловано первое решение. Тогда прокурор подал протест в порядке надзора, но и он в итоге был отклонен.

Вот как объясняется решение суда.

Оформление кредита через интернет-банкинг приравнивается к письменной форме заключения договора, стороны подписывают его аналогом собственноручной подписи. При этом клиент проходит аутентификацию с помощью динамического пароля, подтверждает свои личные данные и заявку СМС-кодами, которые надо вводить неоднократно на разных этапах оформления.

В каждой СМС от банка есть предупреждение о том, что коды нельзя сообщать посторонним лицам, так как возможна кража средств. Однако истица все равно их вводила и сообщала мошенникам, а также передала им свои паспортные данные. При этом передача кодов и данных третьим лицам запрещена договором с банком.

Сама женщина не оспаривала то, что выполняла все операции лично со своего мобильного телефона, предоставила банку номер расчетного счета для перечисления суммы кредита.

При оформлении кредита женщина давала согласие на предоставление кредитного отчета, получила информацию об условиях кредитования и так далее — то есть ее доводы о том, что она не понимала, что оформляет кредит, несостоятельны. Кроме того, при звонке в банк на следующий день после разговора с мошенниками она в разговоре тоже дала понять, что была в курсе, что подает кредитную заявку.

Банк со своей стороны выполнил все условия: он получил от клиентки оформленную по всем правилам заявку, подписанную на каждом этапе ее СМС-паролями, проверил ее кредитоспособность — все было хорошо, поэтому никаких оснований отказать ей в кредите не было. То есть банк свои обязанности выполнил добросовестно.

Таким образом, добиться отмены кредитного договора жертва мошенников не смогла — ей придется выплатить все 4000 рублей с процентами.

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