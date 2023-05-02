Виски для победителей 2 Telegram-канал «СерпомПо»

2.05.2023, 12:18

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НАТО впору наградить Лаврова и Путина.

НАТО нужно учредить золотую медаль и вручать ее за успехи в развитии Альянса. Первыми награжденными должны стать Путин и Лавров – гении геополитики. Они оперативно подтянули НАТО к границам России. Год и два месяца назад такое и предположить было невозможно.

Но это еще не все. Мастера провалов получают бонус.

Вступившая в НАТО Финляндия и США готовят соглашение, которое предусматривает размещение на территории Финляндии американских военных объектов, вооружений и военной техники.

Заместитель главы политического департамента МИД Финляндии Микаэль Антелла сказал: «Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки».

Американскому послу стоило бы отправить в МИД России бутылку (простите, ящик) виски. А великому геополитику – коробку с солдатиками. Чтобы передал Медведеву. Вместе поиграют.

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