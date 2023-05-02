Как подготовить авто к дальней поездке 1 2.05.2023, 12:26

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Важные рекомендации от экспертов.

Путешествие на собственной машине приносит намного больше эмоций и впечатлений, чем путешествие каким-либо другим видом транспорта. Для того, чтобы эти эмоции и впечатления не омрачать техническими неурядицами, автомобиль нужно грамотно подготовить к дороге, пишет «АвтоПортал».

Даже новый и технически исправный автомобиль требует к себе бережного отношения. Это - залог его надежной работы, и, соответственно, - приятной поездки. Работы, которые стоит провести перед выездом в автопробег:

1. Вымойте машину

Машину желательно мыть своими руками - это поможет оценить состояние лакокрасочного покрытия на наличие трещин, царапин, сколов. При этом осмотрите автомобиль на наличие утечек рабочих жидкостей - утечки указывают на присутствие поломки и необходимость ремонта.

2. Проведите общий осмотр автомобиля

Проверьте, исправны ли электроприборы, датчики. Проверьте аккумуляторную батарею (если клеммы грязные - их необходимо очистить). Старые свечи зажигания лучше заменить. Проверьте состояние фар ближнего и дальнего света.

3. Проверьте уровень рабочих жидкостей и масла

Уровень тормозной жидкости, антифриза, ГУР, воды в бачке стеклоомывателя, а также уровень моторного масла, масла КПП - должны соответствовать норме (при необходимости - нужно долить).

Тормозная жидкость и антифриз - агрессивные химические соединения. Они способны повредить окрашенные поверхности автомобиля, а при попадании в глаза - спровоцировать химический ожог.

Если возникла необходимость в доливке жидкости ГУР - проверьте утечки в системе.

Если до плановой замены масла осталась 1-2 тысячи километров, замену лучше провести до отъезда (т.к. во время автопробега двигатель, вероятнее всего, будет эксплуатироваться с повышенными нагрузками).

4. Продиагностируйте автомобиль на СТО

На СТО, как минимум, нужно проверить подвеску автомобиля, а лучше - провести полную диагностику.

5. Проверьте колеса, проведите балансировку

Осмотрите шины на наличие дефектов - потертостей, шишек и т.п. Проверьте давление в шинах, и доведите его до рекомендованного производителем (проверьте и подкачайте также и запасное колесо). На дисках не должно быть трещин, сколов и т.п.

6. Отрегулируйте развал-схождение

Регулировка развала и схождения, как и балансировка, влияет на управляемость автомобиля.

Отметим, что кроме питьевой воды, в машине должен быть запас не скоропортящейся еды: шоколада, печенья, сухофруктов, орехов.

Работы по технической подготовке авто желательно проводить за одну-две недели до отъезда - это позволит своевременно обнаружить и исправить огрехи, допущенные при подготовке машины.

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