закрыть
2 мая 2023, вторник, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хозяин там не Пригожин: российский правозащитник раскрыл тайну ЧВК «Вагнер»

2
  • 2.05.2023, 12:51
  • 6,356
Хозяин там не Пригожин: российский правозащитник раскрыл тайну ЧВК «Вагнер»

Главари ЧВК выстроили поистине бесчеловечную систему.

Руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Андрей Трошев выстроили поистине бесчеловечную систему. Но они вовсе не хозяева этой структуры, а лишь тесно сотрудничают с ГРУ и российскими спецслужбами по заданию Владимира Путина – диктатора и военного преступника. Об этом заявил правозащитник, основатель и руководитель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью Алесе Бацман.

Как отметил эксперт, многие журналисты пишут, что «Вагнер» – это частная военная компания, созданная лично Пригожиным. Но это не так.

«Это секретное подразделение, которое было специально сформировано на принципах нелегальности и закрытости для того, чтобы во внешней среде, за границей совершать различные диверсии и провокации и принимать участие в военных действиях», – пояснил Осечкин. Это было сделано с той целью, чтобы потом в случае раскрытия не нести ответственность всему государству, а дистанцироваться и переложить вину на представителей так называемой ЧВК вроде Пригожина.

«Еще раз подчеркну: прямая ответственность за преступления группировки ЧВК «Вагнер» лежит на Владимире Путине», – отметил правозащитник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников