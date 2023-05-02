Хозяин там не Пригожин: российский правозащитник раскрыл тайну ЧВК «Вагнер» 2 2.05.2023, 12:51

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Главари ЧВК выстроили поистине бесчеловечную систему.

Руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Андрей Трошев выстроили поистине бесчеловечную систему. Но они вовсе не хозяева этой структуры, а лишь тесно сотрудничают с ГРУ и российскими спецслужбами по заданию Владимира Путина – диктатора и военного преступника. Об этом заявил правозащитник, основатель и руководитель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью Алесе Бацман.

Как отметил эксперт, многие журналисты пишут, что «Вагнер» – это частная военная компания, созданная лично Пригожиным. Но это не так.

«Это секретное подразделение, которое было специально сформировано на принципах нелегальности и закрытости для того, чтобы во внешней среде, за границей совершать различные диверсии и провокации и принимать участие в военных действиях», – пояснил Осечкин. Это было сделано с той целью, чтобы потом в случае раскрытия не нести ответственность всему государству, а дистанцироваться и переложить вину на представителей так называемой ЧВК вроде Пригожина.

«Еще раз подчеркну: прямая ответственность за преступления группировки ЧВК «Вагнер» лежит на Владимире Путине», – отметил правозащитник.

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