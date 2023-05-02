Лукашенко испугался взрыва поезда в Брянской области?1
- 2.05.2023, 13:14
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Диктатору всюду видятся диверсанты.
Лукашенко во вторник собрал совещание по ситуации на границе. На повестке дня — «серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов», рассказал Лукашенко. По его словам, «в последнее время такие случаи участились».
Примечательно, что белорусский диктатор проводит совещание силовиков на следующий день после того, как партизаны пустили под откос белорусский поезд в Брянской области.