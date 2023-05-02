Какие квартиры в Минске продают до 60 тысяч долларов 1 2.05.2023, 13:32

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Все они находятся в относительно новых домах.

Realt решил найти квартиры до 60 тысяч долларов с хорошим ремонтом. В подборку вошли объекты, которые находятся в относительно новых домах. Посмотрите, что за квартиры и как они выглядят.

Улица Богдановича (Советский район)

На втором этаже девятиэтажного дома 1979 года постройки на Богдановича, 55 продается однокомнатная квартира. Ее площадь — 29,6 м², кухня занимает 7,1 м².

В доме в прошлом году проводили капремонт. Квартира практически пустая: в кухне стоят лишь плита и раковина. Санузел в однушке раздельный. Внутри сделан ремонт, на полу лежит линолеум. Балкона нет.

Дом располагается в нескольких остановках от площади Победы и Немиги.

Стоимость квартиры — 51 900 долларов (1753 доллара за «квадрат»).

Улица Матусевича (Фрунзенский район)

В пятиэтажном доме 1968 года постройки на Матусевича, 6 продается двушка. Квартира находится на четвертом этаже и занимает 43,1 м², кухня — 7,5 м².

В квартире две жилые комнаты. Самая большая является проходной, однако вход во вторую комнату расположен удобно. Санузел — совмещенный. Есть подвал и балкон. В квартире сделан качественный ремонт: заменена вся проводка, сантехнические трубы, выровнены стены и потолки. Встроенная кухня останется новым владельцам.

Недалеко находятся парк и станция метро «Пушкинская».

Квартира стоит 59 900 долларов (1390 долларов за метр).

Улица Кольцова (Советский район)

Девятиэтажка на Кольцова, 16 была построена в 1969 году. Там на последнем этаже продается квартира в 32,83 м². Кухня занимает 6,64 м².

Капремонт в доме произвели в 2022 году. Квартира полностью готова к проживанию. В кухне остается гарнитур, газовая плита и электрический духовой шкаф и стиральная машина. На полу лежит ламинат.

В комнате остаются большой диван, который раскладывается в полноценное спальное место, встроенный шкаф-купе с большим местом хранения и рабочий стол с двумя креслами. В однушке также есть застекленный балкон. Санузел — раздельный.

Дом находится недалеко от Севастопольского и Полоцкого парков.

Стоимость квартиры — 52 тысячи долларов (цена метра — 1584 доллара).

Улица Дроздовича (Ленинский район)

Продается однокомнатная квартира в девятиэтажке 2014 года на улице Дроздовича, 4. Общая площадь квартиры — 40,8 м², кухня — 9,2 м².

Однушка располагается на шестом этаже. Тут стоят стеклопакеты, лежит современная плитка в раздельном санузле. На полу в комнате лежит линолеум. В квартире есть лоджия.

Рядом находится Лошицкий парк.

Цена квартиры — 55 900 долларов («квадрат» стоит 1370 долларов).

Улица Кольцова (Советский район)

На Кольцова, 5 продается однокомнатная квартира на 14 этаже 19-этажного дома 2015 года. Общая площадь квартиры — 38,9 м², кухня — 8,9 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Тут есть застекленная лоджия, совмещенный санузел. В кухне есть обеденный гарнитур и техника.

Недалеко от дома также располагаются парки.

Квартира стоит 58 900 долларов (метр обойдется в 1514 долларов).

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