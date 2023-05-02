«Черные запорожцы» подбили российский танк

«Черные запорожцы» подбили российский танк1
- 2.05.2023, 13:37
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Оккупанты пытались убежать, но были уничтожены мощным ударом.
Украинские бойцы артиллерией уничтожили танк российских оккупантов.
Видео опубликовали на странице 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.
На видео видно, как вражеская бронетехника движется по дороге, возле нее рядом взрывается снаряд. Во второй раз снаряд попадает точно в цель.
Подбитый танк пытается убежать и сворачивает в поле. Но обезвреженную технику украинские бойцы впоследствии уничтожают мощным ударом.