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Глава Минобороны Украины: Крым мы возьмем без боя

  • 2.05.2023, 13:51
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Глава Минобороны Украины: Крым мы возьмем без боя
Алексей Резников
Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko

Киев не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Украина возьмет Крым без боя, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью The Atlantic. По словам главы Минобороны, Украина не рассматривает чисто военное контрнаступление.

Как пишет издание, в Киеве говорят о военно-политическом освобождении Крыма.

Сейчас Россия превращает Крым в крепость. И после того, как РФ перекроет на острове дороги, железные дороги и водные пути, многие российские жители полуострова, особенно недавние иммигранты, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте, — отмечают в издании.

Некоторые из них уже скрылись после взрыва на Керченском мосту и других взрывов на полуострове.

«Крым мы возьмем без боя», — заявил Резников.

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