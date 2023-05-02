Работает на 100%: гениальный дешевый способ отчистить чайник от накипи 3 2.05.2023, 13:58

1,338

Средство хорошо растворит известь, а также продезинфицирует.

Чистка чайника от накипи – не самая частая процедура, когда речь идет о наведении порядка на кухне. Однако она помогает несколько снизить счета за электроэнергию, если речь идет об электрическом чайнике, и в любом случае улучшить вкус напитков. Ведь известковый налет не дает прибору работать нормально и влияет на качество воды.

Издание Express рассказало о простом и дешевом способе чистки чайника, который можно использовать раз в месяц, чтобы поддерживать чистоту внутри нагревательного устройства. И пригодится для этого просто обычный лимон.

Чтобы почистить прибор, необходимо выжать в его резервуар один средний лимон. Также можно использовать готовый кулинарный (не сладкий) лимонный сок. Кислота в его составе хорошо растворит известь, а также продезинфицирует чайник. Чтобы сок сработал, нужно к нему добавить воду до того уровня, где в чайнике есть накипь, и вскипятить ее.

После того как вода закипит, чайник нужно снять с огня – электрические модели отключатся сами – и оставить сок работать на 10-15 минут. За это время кислота постепенно растворит известь. Она также может начать плавать в воде. После чистки воду с соком останется слить и чайник прополоскать. В нем останется аромат лимона. Если вы хотите избавиться от этого запаха, просто еще раз вскипятите в устройстве воду и слейте ее.

Аналогичным образом может сработать раствор белого уксуса с водой в соотношении 1:1. Но уксус имеет специфический аромат и, чтобы убрать его, чайник, возможно, придется кипятить несколько раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».