ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса 1 2.05.2023, 14:05

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По количеству сроков оккупации Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия «скоро установит рекорд Гинесса» по количеству сроков захвата Бахмута. Как пишет liga.net, об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, командующий данного направления генерал Александр Сырский постоянно работает на передовой и чувствует пульс обороны Бахмута.

«Знает лично большинство командиров, общается со всеми. Когда ты имеешь постоянную связь и помогаешь, то это маркер настолько продолжительной обороны и правильных решений», — сказал Череватый.

Он отметил, что в традиции Кремля постоянно требовать военных достижений к каким-либо датам, однако Силы обороны постоянно срывают планы врага.

«Они скоро установят рекорд Гинесса по количеству сроков взятия Бахмута. Мы держим мобильную оборону, идут позиционные бои, если есть целесообразность, то проводим контратаки», — подчеркнул спикер ВСУ.

Череватый заявил, что за сутки в районе Бахмута россияне потеряли 106 человек убитыми и 127 ранеными, большинство из которых — террористы группы Вагнера.

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