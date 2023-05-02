Ордерная гаагская суета 1 Telegram-канал «СерпомПо»

2.05.2023, 14:12

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Мария Львова-Белова

Единственное, что волнует начальство в Москве – судьба Путина.

Обвиняемая МУС в военных преступлениях детский омбудсмен Мария Львова-Белова дала оправдательное интервью американскому VICE News, которое вышло под заголовком: «Мы взяли интервью у русской женщины, обвиняемой в «краже» 20 000 детей».

Мария Львова-Белова уверяет, что власти РФ эвакуировали украинских детей из зоны боевых действий, так как была угроза их жизни.

Непонятно, однако, почему она не поедет в Гаагу и не даст там эти разъяснения? Пусть едет и отвечает. Но главное в другом – после выдачи ордера стоило бы немедленно вступить в переговоры с Украиной и в краткие сроки передать всех вывезенных из этой страны детей. Непонятно, почему этого до сих пор не сделано.

Но мы обратим внимание на следующее. Интервью Львовой-Беловой имеет ясную цель – обелить Путина, который так же, как и она, обвиняется МУС в тех же военных преступления. На это интервью Львову-Белову выпустили именно для этого. Единственное, что волнует начальство в Москве – судьба великого геополитика.

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