В Варшаве открывается персональная выставка белорусской художницы Нади Буки 1 2.05.2023, 14:19

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Вернисаж пройдет 4 мая.

В Варшаве 4 мая откроется персональная выставка белорусской художницы Нади Буки. Организатором выступит арт-резиденция «Дом Творцаў».

«На открытии вас ждет: музыка, видео-арт, перфоманс и много других сюрпризов.

Также вы познакомитесь с фантастическим героем, которого Надя не только нарисовала, но также написала о нем книги. В начале нашей встречи вы сможете угоститься вкусным кофе от «Инклюзивного баристы», — рассказали сайту Charter97.org организаторы выставки.

Выставка откроется в четверг, 4 мая, в 18:30. Адрес — Варшава, Белорусский Молодежный Хаб (Plac Konstytucji, 6).

Организатор выставки — арт-резиденция «Дом Творцаў».

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