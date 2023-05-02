Разведка РФ пыталась купить оборудование для войны в Норвегии 4 2.05.2023, 14:20

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Известно по меньшей мере о трех случаях.

Нелегитимное Главное управление разведки России (ГРУ), подчиняющееся российскому Министерству обороны, несколько раз пыталось приобрести у норвежских компаний разнообразное техническое оборудование. Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Даг Рьоэлл в комментарии E24 заявил, что это оборудование может использоваться российской армией, сообщает liga.net.

По его словам, известно по меньшей мере о трех случаях, когда российская разведка купила или пыталась купить оборудование, в перечне которого было и подводное.

PST считают, что все три случая касаются людей, якобы завербованных в ряды ГРУ, работавших в Норвегии под дипломатическим прикрытием.

В полиции безопасности страны не объясняют, почему они считают, что подозреваемые работали на российскую военную разведку, отмечая лишь, что «их действия и поведение несовместимы с поведением и действиями обычных дипломатов».

По данным PST, первоначально заказы касались «простых товаров», аналоги которых можно достать и в Москве. Впоследствии запросы на приобретение оборудования становились более «сложными»: правоохранители утверждают, что речь шла уже о «товарах двойного назначения, которые могли быть использованы в оборонной промышленности».

К примеру, в конце 2021 года офицер ГРУ, закрепленный в российском посольстве как дипломат, пытался купить у одной норвежской компании две мини-субмарины, передает слова правоохранителей E24.

Тогда мужчина заявил, что покупает мини-субмарины якобы в подарок другу.

PST усматривает тенденцию в попытках России приобрести подводные технологии, начавшиеся до 24 февраля прошлого года, и что подводные технологии являются высоким приоритетом для оккупантов.

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