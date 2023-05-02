СМИ: Милиция в Гомеле не пускала молодежь в секонд-хенд 5 2.05.2023, 14:25

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Фотофакт.

Милицейские наряды появились в гомельских секонд-хендах, сотрудники интересовались, почему молодежь не на учебе, пишет «Флагшток».

Сегодня, 2 мая, на улице Интернациональной в Гомеле милицейский наряд дежурил около входа в магазин б/у одежды. На фото видно, как к молодым людям без формы обращаются не менее молодые люди в форме.

При входе в «секонд» милиция требовала у молодежи предоставить подтверждение уважительной причины отсутствия в учреждениях образования.

Напомним, в Беларуси «Беллегпром» ополчился на стоковые магазины и на физлиц, которые перепродают одежду из секонд-хендов. Иногда у магазинов видят не только толпы подростков, но и наряды силовиков.

Как ранее писал сайт Charter97.org, у школьников в Минске появилось новое развлечение — теперь они по утрам штурмуют секонд-хенды в дни завоза. Порой очередь перед магазинами начинает выстраиваться за час до открытия.

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