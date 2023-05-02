Полковник ВСУ: Российская армия попала в ловушку 1 2.05.2023, 14:34

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Кого назначат виноватым?

За 15 месяцев войны Путин 17 раз менял командующих российскими оккупантами в Украине. В том числе три раза командующего всей группировкой. О чем это говорит?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику.

— Военный уклад РФ не выдержал конкуренции большой войны. Они на самом деле думали, что за три дня, максимум неделю, ликвидируют украинскую государственность, а оказалось, что вся их «вторая армия мира» — это огромная бутафория.

Вот они и пытаются найти хоть какие-то кадровые решения для того, чтобы улучшить военную ситуацию в стратегической ловушке, в которую попали.

Есть еще один важный нюанс. Россия всегда в историческом контексте выделялась таким явлением, как абсолютная централизация военной власти. Там никогда не подбирали офицеров по морально-деловым или интеллектуальным качествам, а выбирали исключительно по верности к высшему должностному лицу.

Даже у Петра I по этому случаю есть очень хорошее выражение: «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждоговидна была!». Вот не иначе.

Сейчас нужно понимать тот момент, что между «башнями Кремля» нарастает серьезное противостояние. Кто-то должен быть назначен виновным. Вопрос в том, кто это будет. Или это будет «башня» Бортникова-Патрушева. Она сильнее и именно они убедили Путина, что эту войну можно выиграть. Или это будет «башня» Шойгу-Герасимов, которые не справились с заданием. Вот эта кадровая чехарда — не что иное, как балансирование Путина между этими двумя большими башнями.

— Что это означает в контексте войны?

— Чем больше там напряжения, хаоса, тем больше будет допущено ошибок. Это будет иметь небольшой полезный коэффициент для нас, но очень маленький. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Для нас все россияне — плохие, хороших русских нет.

— Примечательными стали недавние заявления Пригожина о том, что он может вывести ЧВК «Вагнера» из Бахмута. Что означают эти его слова?

— Как я сказал, это и есть наращивание борьбы между «башнями Кремля». Наблюдаем, смотрим, чем это все закончится. Но подчеркну еще раз свою позицию, чтобы и как там не происходило у нашего лидера начала 20-го века Симона Петлюры есть хорошее изречение: «Российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос».

Кстати, это выражение применимо и к Беларуси. Для россиян мы — «часть их народа». Они от «величия» не откажутся, кто бы у них не был при власти и какие кадровые перестановки не происходили. Это ключевая деталь.

В этой ситуации нас остается только разгромить российскую армию, нанести окончательное поражение московскому империализму. Карфаген должен быть разрушен. И наш, и ваш народ получит настоящую цивилизованную жизнь только тогда, когда РФ погибнет. До этого времени у нас нет перспектив. Мы бьемся на смерть, а у вас свой исторический путь.

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