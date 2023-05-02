«Даю тебе пару дней, чтобы ты вернула мою собственность» 11 2.05.2023, 14:48

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Как автомобиль поссорил двух подруг.

Марина некоторое время жила в Америке, а затем вернулась в Беларусь.

Тогда же было решено переслать в родную страну автомобиль. Но она не подозревала, во что это выльется, рассказывает «Автобизнес».

«Кто ее надоумил?»

Еще в феврале 2019 года Марина купила на территории США Chevrolet Cruze. Машину должны были отправить в Беларусь для личного пользования.

«Машину купила за собственные средства, которые заработала в Америке с 2013 года. Сделка проходила через аукцион, фактически машина покупалась организацией, где руководителем является мой хороший друг. Со счета этой фирмы и происходил платеж за машину в сумме 5500 долларов в адрес аукциона, но деньги для оплаты директору передавала я лично», – объяснила Марина.

Аукционный налог, услуги по доставке автомобиля из Техаса в Кливленд, услуги по участию компании в аукционе, а также ремонт машины Марина оплачивала самостоятельно. Планировалось, что машина отправится из США в Литву, а оттуда в Беларусь. Марина еще оставалась в Америке, поскольку нужно было решить рабочие вопросы. Поэтому она попросила свою хорошую подругу в Минске временно оформить автомобиль на себя, для чего переслала ей деньги на растаможку и прочие платежи.

Через полгода Марина вернулась в Беларусь, подруга передала ей машину вместе с комплектом ключей и документами, где она указана собственником. Спустя некоторое время Марина предложила подруге встретиться возле МРЭО ГАИ для переоформления машины, ведь автомобиль покупала именно она.

«Что произошло дальше, повергло меня в шок. Она мне говорит: «Автомобиль зарегистрирован на меня, в документах я указана как собственница, поэтому машина моя. Даю тебе пару дней, чтобы ты вернула мою собственность». Причем сказала таким подготовленным юридическим языком, ее явно кто-то надоумил!» – удивилась Марина.

Ситуация зашла в тупик, Марине пришлось обратиться в суд с иском о признании права собственности на имущество и признании недействительной государственной регистрации транспортного средства. Все платежные и иные документы, подтверждающие тот факт, что платежи за машину делала именно она, были приложены к иску. «Проблем быть не должно», – сказал Марине ее адвокат.

Однако подруга подала встречный иск к Марине. Она просила суд истребовать из чужого незаконного владения машину и признать за ней право собственности.

«Это же какая наглость! Я потратилась, а машину, которой сейчас пользуюсь, ей отдай. Причем в иске она так и написала: «Указанное транспортное средство приобрела в собственность, после чего зарегистрировала его в ГАИ». Якобы я машиной без ее согласия пользуюсь, удерживаю у себя документы и ключи», – возмущалась Марина.

Не одна машина, а три

На суде обе стороны придерживались своих позиций. Марина требовала признать право собственности за ней, а ее подруга – забрать машину. Во время разбирательства вскрылся важный факт, о котором Марина умышленно умолчала.

Как было указано в судебном заседании, право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента регистрации этого имущества в уполномоченном органе (ст.224 ГК). В соответствии с указом №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» в отношении приобретенных автомобилей должна осуществляться их регистрация, что и сделала подруга Марины, зарегистрировав машину на себя, пусть и по ее просьбе.

Поскольку продажа машины происходила в США, то прямого договора между американским собственником автомобиля и подругой Марины не требовалось. По таможенной декларации машина из-за океана направлялась именно подруге, и она эту машину по прибытии в Беларусь приняла. Она же произвела декларирование имущества для личного пользования и оплатила таможенные платежи.

Как следует из Таможенного кодекса ТС, с момента регистрации декларация подтверждает передачу имущества по сделке. При этом было выдано соответствующее свидетельство. Поэтому суд не согласился с доводами Марины о том, что у подруги нет документов, которые подтверждают ее право собственности.

Также суд не согласился с тем, что именно Марина производила оплату машины. Фактически платеж в адрес аукциона был осуществлен фирмой. Марина попросила суд допросить по видеосвязи директора фирмы из США, ее хорошего знакомого.

Из показаний директора фирмы:

«По поручению Марины я приобрел автомобиль Chevrolet Cruze. Она вносила деньги за авто, платила аукционный налог, оплатила услуги по участию в аукционе. Также Марина приобрела через меня еще два автомобиля, которые я направил в Беларусь. Chevrolet Cruze по просьбе Марины был отправлен в адрес ее подруги».

Получается, что приятель Марины отправил по ее просьбе три автомобиля. Это было подтверждено счетом-фактурой, из которой следовало, что она произвела оплату страхования и транспортировки трех машин, в том числе и Chevrolet.

Суд решил, что показания Марины не влекут признание сделки (то есть регистрацию договора в ГАИ ее подругой) недействительной. В суд была даже предоставлена переписка в мессенджере, из которой следовало, что Марина пересылает своей подруге деньги для оплаты автомобиля и его растаможки.

Почти десяток свидетелей с обеих сторон дали свои показания, которые были противоречивыми. Но все они не свидетельствовали о том, что Марина является собственником машины на территории Беларуси.

Выяснился еще один немаловажный факт – Chevrolet Cruze не отражен в налоговой декларации. При этом на суде Марина и ее свидетели в один голос заявляли, что автомобиль был зарегистрирован на подругу Марины в связи с тем, что приобретался для личного использования, его продажа не предполагалась, а приобретенные в это же время BMW Х5 и Audi ТТ были предназначены для продажи. Чтобы избежать дополнительных расходов по налогообложению при продаже «немцев», Chevrolet Cruze и был зарегистрирован в ГАИ на подругу Марины.

Из решения суда:

«Поскольку таможенное оформление автомобиля и его государственная регистрация в ГАИ произведены в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, оснований для признания недействительной государственной регистрации Chevrolet Cruze нет.

Поскольку ответчик не отрицал, что Chevrolet Cruze не отдал собственнику, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства, считая автомобиль своим, исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения подлежат удовлетворению».

Суд обязал Марину в течение 10 дней после вступления решения в силу передать бывшей подруге машину, документы и комплект ключей. Не важно, кто за эту машину платил, давал деньги на растаможку и налоги, – важно, кто зарегистрировал машину на себя в ГАИ, став юридическим собственником.

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