Карта боев в Украине 2 мая: британская разведка показала новые данные 2.05.2023, 14:40

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Российские войска несут серьезные потери.

Российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают давить на востоке, а украинские бойцы держат оборону. Эпицентрами боев остаются Бахмут и Марьинка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

В частности, горячими направлениями являются: Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. Оккупанты не оставляют попыток захватить земли, а украинские силы за минувшие сутки отразили десятки вражеских атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Между тем, на Запорожском направлении российские войска обороняются и ведут обстрелы позиций украинских бойцов.

На Слобожанском направлении в течение суток враг обстреливал населенные пункты. На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но открывали огонь по ряду населенных пунктов.

Напомним, по данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, за минувшие сутки российская армия потеряла больше роты из-за 18 безуспешных атак.

Тем временем командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский из Бахмутского направления сообщил о принятии ряда необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

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