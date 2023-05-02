Оптическая иллюзия из прошлого века стала хитом Сети 4 2.05.2023, 15:13

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Разгадать головоломку смогут единицы.

Оптические иллюзии с эффектом обмана зрения становятся невероятной тренировкой для нашего мозга. Головоломки по картинках заставляют нас сконцентрироваться и мыслить нестандартно.

Предлагаем вам разобраться с головоломкой, проверить свои умения и потренироваться.

Перед вами картинка с изображением охотника, который пытается вычислить добычу. Он даже не подозревает, что возле него совсем рядом находится медведь.

Ваша задача - за 15 секунд найти спрятавшегося медведя. Главное, сконцентрируйтесь и ни на что не отвлекайтесь.

Разгадку можно посмотреть здесь.

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