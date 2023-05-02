Все уже круг друзей Путина 1 Алексей Лушников

2.05.2023, 15:13

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Остались только четверо.

Всё уже круг друзей Путина. Ещё совсем недавно кто-то держался нейтралитета или голосовал «за». А вот под Первомай что-то начало ломаться... За резолюцию Генассамблеи ООН, в которой, в частности, РФ названа агрессором, в числе прочих проголосовали «за» Армения, Бразилия, Казахстан, Индия и Китай. И это с учетом месячника председательства России в Совбезе ООН. Бесподобно.

У русского диктатора осталось четверо друзей. Каждый из этих четырех — сам непревзойдённый красавец — КНДР, Сирия, Беларусь и Никарагуа. Какой нежный квартет мировых лузеров! При этом жизнь двух из них узлами привязана к уходящему в «нет» Путину. А помните, как всё это начиналось 20 лет назад? «Все флаги в гости будут к нам», «45 глав ведущих государств мира прибыло на празднование 300-летия Петербурга», «Питер принимает G8». Где это всё? Верно. Слиняло вместе со страной. В остатке — четверо друзей Путина.

Алексей Лушников, Telegram

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