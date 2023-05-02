СМИ: Задержанный в Польше российский агент следил за дочерью Немцова 2.05.2023, 15:40

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Следствие планирует выдвинуть еще одно обвинение.

Испанский журналист российского происхождения Пабло Гонсалес (Павел Рубцов), задержанный в Польше в феврале 2022 года по подозрению в шпионаже, мог быть сослан российской военной разведкой ГРУ, чтобы следить за Жанной Немцовой - дочерью Бориса Немцова. Об этом во вторник, 2 мая, заявило российское оппозиционное издание «Агентство», ссылаясь на источники в Фонде Бориса Немцова.

Гонсалес познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе. Его начали приглашать на мероприятия Фонда. Польские спецслужбы после ареста подозреваемого получили доступ к его цифровым носителям. Их анализ подтверждает, что с 2016 года Гонсалес подробно описывал деятельность Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров Фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой участвовал.

Источник считает, что таким образом Гонсалес отчитывался перед своими кураторами в спецслужбах РФ. Он также просил возместить ему расходы, связанные с внедрением в компанию Немцовой. Вероятного агента особенно интересовали участники летней школы журналистики, приехавшие из Украины и США.

В отчетах упоминается несколько известных людей, которых Гонсалес встретил благодаря связям с Фондом Немцова. Среди них: адвокат Илья Новиков и оппозиционер Владимир Кара-Мурза - оба оцениваются в отчетах отрицательно.

Отчитывался Гонсалес и об участии в европейских конференциях, куда его приглашали модерировать панели.

Польские следователи также обнаружили в гаджетах Гонсалеса письма Бориса Немцова, которые он скопировал с ноутбука самой Немцовой во время общения с ней. Теперь следствие планирует выдвинуть Гонсалесу еще одно обвинение - незаконный доступ к информации.

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