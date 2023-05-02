Родственники Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний МВД 2 2.05.2023, 15:50

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

В приеме - отказано.

Родственники политзаключенного, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сегодня, 2 мая, пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. В приеме отказано, о судьбе политзаключенного по-прежнему нет никаких вестей, сообщает его штаб.

Родные Бабарико пытались попасть на прием к руководству ДИН, поскольку именно в департаменте отвечают за содержание и «безопасность заключенных». На приеме родные хотели узнать о местонахождении и состоянии здоровья Виктора Дмитриевича, а также получить возможность увидеть его.

«В приеме — отказано. Родственники продолжат добиваться информации и встречи с Бабарико через ответственные за это органы действующей власти. Мы просим все присутствующие в Минске международные организации и дипломатические миссии оказать содействие в получении информации о состоянии Виктора Бабарико», — заявили в штабе.

Напомним, вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение.

Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось.

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