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Нет других забот

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 2.05.2023, 15:58
  • 1,144
Нет других забот

Студенты решили посмеяться над Путиным?

Очень непритязательная, до скрепности, у нас молодежь.

Оказывается, еще в январе этого года, во время визита великого геополитика (или человека, на него похожего) в МГУ, «молодые люди рассказали президенту, что не всегда могут отметить День молодежи из-за сессии или работы, и попросили перенести празднование с 27 июня на последнюю субботу месяца».

Это анекдот. Не возможность отправки на спецоперацию волнует и ее окончание. Не низкие стипендии. Не разрыв с развитой частью мира. А какой-то карикатурный «День молодежи». Может, студенты решили так посмеяться над Путиным? Что с него взять? А он, вдруг, всерьез озаботился.

Так или иначе, сегодня, по заявкам молодых зрителей великий геополитик издал распоряжение. Готовься праздновать, молодежь. Закупайся пивом. Время встречи – последняя суббота июня. Тостуем величие нашей геополитики. И нету других забот.

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