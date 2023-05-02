«Дипломы только членам!» 2.05.2023, 16:01

Белорус рассказал, как школьников загоняют в «красно-зеленую пионерию».

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как белорусских школьников загоняют в «красно-зеленую пионерию»:

— Разговаривал на днях с другом. Анатолий живет в Минске, обе дочери (15 и 10 лет) учатся в гимназии. Он жаловался, что в последнее время еще больше усилилось давление на родителей, чьи дети не записались в лукашистские организации наподобие пионеров или БРСМ. Более того, для детей постарше придумали дополнительный «стимул»: если они не вступят в лукамол, им в школе дадут такую характеристику, что ни в один вуз в нынешней Беларуси они не попадут. Сразу вспомнил школьную юность конца 80-х. Тогда классная руководительница, ругая какого-то хулигана за очередную провинность, пригрозила: «Да я напишу тебе такую характеристику, что тебя с ней в тюрьму не возьмут!»

— И что ты, Анатолий, собираешься делать?

— Пока не знаю... Я как-то пошутил, что моя старшая дочь поступит в Барселонский университет, чтобы мы могли летать туда загорать на пляже. Ну а теперь всерьез задумались об учебе хотя бы в Вильнюсе.

А жена намедни узнала от подруги, как в их школе загоняли в красно-зеленую пионерию. Бланки заявлений о согласии детей на «членство» были розданы всем родителям. Но те, кто не хочет, чтобы их потомкам морочили голову антигуманной идеологии, также обязаны написать заявление... о несогласии. При этом классная руководительница зловеще добавила: «Впрочем, лучше согласиться».

Очевидно, что лукашисты пытаются копировать советскую идеологическую вертикаль в системе образования, пишет читатель:

— Только вместо ВЛКСМ - БРСМ, а «пионерам» и «октябрятам» поленились придумывать новые названия. Ну а послушных питомцев этой разновидности гитлерюгенда можно отправить сначала на парад, хоккей, принудительные работы на так называемый «субботник», а потом в качестве пушечного мяса куда-нибудь под Бахмут. Если они не разбегутся, конечно...

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