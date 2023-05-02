Резников о возвращении Крыма: Возьмем без боя 2 2.05.2023, 16:05

3,774

За период оккупации РФ превратила полуостров из туристического в нечто похожее на российский авианосец.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым без ведения боя. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его слова The Atlantic.

Как отмечается в статье, все понимают, что Крым имеет достаточно стратегическое значение. Более того, за период оккупации Россия превратила полуостров из туристического в нечто похожее на российский авианосец. На полуострове появились тюрьмы для военнопленных граждан Украины. Он также используется для транспортировки ворованного украинского зерна.

«Крым мы возьмем без боя», - сказал изданию Резников.

Следует заметить, что после взрывов на мосту, соединяющем РФ и Крым, на объектах инфраструктуры и транспортных узлах - полуостров начало покидать большое количество россиян, живущих там во время оккупации.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе в Севастополе вспыхнул сильный пожар. В Генштабе ВСУ заявили, что сгоревшая нефтебаза снабжала топливом российский Черноморский флот.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».