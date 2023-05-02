В Беларуси засекретили очередную банковскую статистику 2.05.2023, 16:22

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Что на этот раз?

Крупнейшие госбанки — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк» — перестали публиковать на своих сайтах годовую финансовую отчетность как по национальным, так и по международным стандартам, пишет «Интерфакс». Суммарно на эти финучреждения приходится больше 70% активов банковской системы.

На сайте «Беларусбанка» в разделе «раскрытие информации» отсутствуют бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках. На сайте второго по величине банка — «Белагропромбанка» — сохранились балансы и отчеты за период до 1 октября 2022 года, но отсутствуют годовые отчеты.

На сайте «Белинвестбанка» также отсутствует актуальная финотчетность. «Предоставление данной информации осуществляется по письменным и электронным запросам юридических и физических лиц, являющихся клиентами, контрагентами, акционерами ОАО «Белинвестбанк», иными бенефициарными собственниками, заинтересованными в получении информации о деятельности ОАО и (или) банковского холдинга, головной организацией которого является «Белинвестбанк», исключительно при подтверждении целей использования данной информации, исключающих ее опубликование и (или) доведение иным образом до сведения неопределенного круга лиц», — сообщает банк.

В открытом доступе на сайтах госбанков сохранена информация о выполнении установленных Нацбанком нормативов безопасного функционирования (в частности, размер нормативного капитала, нормативы достаточности нормативного капитала и нормативы ликвидности).

При этом другие банки, к примеру, «Альфа-банк», «Сбербанк», «Банк БелВЭБ», продолжили публикацию финотчетности.

Что говорят в Нацбанке

При этом на сайте Нацбанка по состоянию на 2 мая отсутствует годовая отчетность белорусских банков, которую регулятор традиционно публиковал в начале апреля.

«Банки по-прежнему предоставляют всю необходимую отчетность в Национальный банк, что позволяет (регулятору. — Прим. ред.) в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью и состоянием банковского сектора страны в целом», — пояснили в пресс-службе Нацбанка.

«В то же время белорусским банкам предоставлено право самостоятельно определять объем раскрытия отчетности, публикуемой ими на своих сайтах, а также передаваемой для публикации на сайте Национального банка», — сообщили в пресс-службе.

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