Китай и обессиленная Россия 1 Константин Хахалин

2.05.2023, 16:39

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Лавры миротворца Пекин интересуют в самую последнюю очередь.

Случается, и палка стреляет. Случается, и скрытные китайцы проговариваются о том, что они обычно не афишируют. Совсем неожиданно проговорился китайский посол во Франции о реальном отношении Пекина ко всему постсоветскому пространству: неупорядоченная территория без согласованных статуса в мире и места на карте. Оговорка посла вызвала резкую критику со стороны очень многих, но не России. Несмотря на то, что неожиданно высказанное мнение имеет к ней самое прямое отношение: Россия - тоже одна из тех самых постсоветских стран. В данном случае ключевое определение - «одна из», и не более того. Ядерное обременение и место в Совете Безопасности ООН учитываются, но никак не отменяют постсоветское происхождение современной России. Кстати, отсутствие российской реакции на заявление посла Лу Шае может объясняться по-разному, но определённо как нежелание спорить со старшим братом: Москва уже давно не оспаривает ничего из сказанного в Пекин.

Совсем другое дело - Киев. Украина в буквальном смысле слова завоевала право быть самой собой на своей суверенной территории со всеми её «вершками» и «пядями», уступать которые украинцы решительно никому не намерены. По мнению Пекина, эта позиция достойна понимания и уважения, не случайно Китай никогда не признавал Донбасс и Крым российскими. Ровно по этой ключевой причине состоялись телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Момент начала плавного отхода Пекина от нейтралитета в отношении российско-украинского конфликта обозначен появлением китайского мирного плана «за всё хорошее против всего плохого». Следующий шаг - визит Си в Москву, вскоре после которого прозвучало нашемувшее заявление китайского посла в ЕС про исключительно риторическую «безграничную» дружбу России и Китая. Финальный на сегодня этап инспекции старшим братом состояния дел в России следует - визит китайского министра обороны в Москву. Судя по переговорам Зеленского с Си Цзиньпинем, результаты проведённой инспекции очевидно не в пользу России. В этой связи вспоминается известный анекдот: «Наши победят!» - «А кто наши?» - «А кто победит, тот и наш».

Следует вот что иметь в виду: «наши» для Китая – всегда и только сам Китай. Именно с этой позиции следует оценивать посреднические усилия Пекина в урегулировании российско-украинского конфликта. Ещё одно обстоятельство обусловлено китайским прагматизмом: посредничество не про благотворительность, а про выгоду. С этой точки зрения лавры миротворца Пекин интересуют в самую последнюю очередь. Пекину интересна сама Россия, и в этой связи открытым остаётся только один вопрос: какова будет российская плата за китайское посредничество?

В Пекине про Россию и её правящий режим знают больше, чем путинский режим знает о своей стране и себе самом, китайцы изучают северных соседей давно, глубоко и тщательно, чётко разделяя понятия «российская власть» и «Россия». В Китае мало интересантов усиления России, но много заинтересованных в её истощении и ослаблении. С этими задачами отменно справляется Владимир Путин, чем он и заслуживает симпатии Пекина и его искреннее желание в сохранении нынешней ситуации. Иными словами, Пекину вполне импонируют «железная рука» в Кремле и обессиленная Россия. По той же причине Китай будет поддерживать российскую власть (это в его интересах), но не будет укреплять обороноспособность России (это не в его интересах). Никакой военной помощи Пекина Москве не будет.

Как-то незаметно, «лёгкими китайскими движениями», российское пространство обросло территориальными спорами практически по всему периметру. Изящным переносом китайского акцента обозначено наличие территориального спора России с Японией (возможно, по этой причине внезапно случились масштабные учения российского Тихоокеанского флота). Скандальное заявление китайского посла во Франции поставило под сомнение правовой статус всех российских границ с постсоветскими государствами. В этом же контексте спорной может оказаться российско-китайская граница, по поводу которой у Пекине имеется собственное мнение.

Значительно менее Пекин интересует пространство Украины - она далеко от Китая, но зато близко к Европе, а ЕС - один из главных китайских торговых партнёров. Бонусом Пекина за посредничество в окончании вооружённого конфликта может стать расширение китайского присутствия на европейском рынке, вот как раз здесь лавры миротворца могут оказаться весьма кстати. Европейцы, кстати, совсем не против китайского посредничества, сами в Пекин зачастили.

Словом, с учётом всех обстоятельств в Пекине и было принято решение о своевременности посредничества: исключительно в китайских интересах, в контакте с Киевом и, очевидно, на условиях восстановления территориальной целостности Украины. С российским младшим братом Китай, вероятно, планирует поработать «безгранично» по-родственному, но, безусловно, не бесплатно. В этом смысле назначенный «спецпредставителем по Украине» бывший китайский посол в России Ли Хуэй знает, с кем говорить в Москве, как говорить и о чём говорить.

Константин Хахалин, «Радио Свобода»

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