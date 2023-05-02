«Хасавьюрт неизбежен»: Гиркин рассказал, почему победить в войне РФ уже не сможет 5 2.05.2023, 16:54

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Капитуляция России может быть подписана и реализована к осени.

Россия стремительно приближается к капитуляции, которая будет оформлена новым «Хасавюртовским соглашением». Об этом заявил бывший главарь «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя ход российского вторжения в Украину. В своем Telegram-канале он отметил, что происходящее напоминает итог Первой чеченской войны, которая завершилась подписанием соглашения в августе 1996 года в дагестанском городе Хасавюрт и фактически зафиксировала поражение России в войне, пишет dialog.ua.

По словам Гиркина, происходящее в последние месяцы все более убеждает его в том, что Россия не сможет выиграть войну. Оккупанты прекратили наступательные операции практически на всех участках фронта, переходя в глухую оборону.

«Российские войска, за исключением кровопролитных «мясных штурмов» на Донбассе, повсеместно пребывают в глухой обороне, к наступлению не готовятся», - заявляет он.

Более того, в течение последнего полугода Россия была вынуждена бежать из Херсона и потеряла огромные территории в Харьковской области, не имея возможности защитить их в ходе в контрнаступления ВСУ. Ситуация усугубляется конфликтами в российских элитах, которые раздроблены и не имеют желания продолжать войну.

Гиркин прогнозирует, что капитуляция России будет подписана и реализована к осени 2023 года либо после президентских выборов в РФ весной 2024-го.

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