Onet: Обнаруженные в Польше обломки могут принадлежать российской ракете, запущенной из Беларуси 2.05.2023, 17:01

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Эксперты реконструировали полет ракеты.

Обломки, найденные 25 апреля в лесу на севере Польши, могут принадлежать ракете X-55, запущенной с российского самолета, пролетавшего над территорией Беларуси. Об этом сообщает Onet.

По данным журналистов, начальная версия заключалась в том, что найденные обломки принадлежат снаряду Второй мировой войны, но позже она сменилась другими гипотезами.

Так, в прошлую пятницу польский генерал Томаш Пиотровский сказал, что объект может быть связан «с событиями середины декабря прошлого года, когда россияне совершили массированный обстрел Украины».

Об этом заявил также и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметив, что 16 декабря 2022 года натовские самолеты F-35 и польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, оказавшейся на территории Польши. Однако тогда ракеты не обнаружили.

По данным журналистов, наиболее вероятна версия, что 16 декабря российская ракета X-55 была выпущена с российского самолета, который пролетал над территорией Беларуси.

Несмотря на то, что версия не является официальной и окончательной, военный эксперт Ярослав Вольский попытался реконструировать полет ракеты и пришел к версии, что «пуск был осуществлен из-под Смоленска по Киеву. Одна из ракет отклонилась и направилась в сторону Польши через территорию Беларуси».

Напомним, в четверг, 25 апреля, вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету «воздух-земля». СМИ также информировали, что на ракете были надписи на русском, что может указывать на ее советское происхождение.

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