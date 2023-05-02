Украинская разведка создала «флотилию» дронов

Украинская разведка создала «флотилию» дронов1
- 2.05.2023, 17:32
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И показала уничтожение техники россиян.
Главное управление разведки Минобороны Украины создало собственную «флотилию» дронов-камикадзе и показало, как умело она уничтожает вражескую технику. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.
Разведчики заявляют, что еще в январе 2023 года специальное подразделение ГУР «Крылья» анонсировало создание собственной «флотилии» FPV дронов-камикадзе.
Отмечается, что уже сегодня можно наблюдать результаты работы пилотов.
На записи можно увидеть уничтожение бронемашины оккупантов, которая была спрятана в посадке на одном из направлений фронта.
«Уничтожаем захватчиков и освобождаем нашу землю», – говорится в сообщении.