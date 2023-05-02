Верховная рада Украины признала политический режим в России рашизмом

Верховная рада Украины признала политический режим в России рашизмом6
- 2.05.2023, 18:05
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Инициативу поддержал 281 народный депутат.
Верховная рада Украины поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.
Как пишет РБК-Украина, авторы проекта постановления предлагали назвать российский режим рашизмом, поскольку «в РФ формировалась неоимперская, тоталитарная диктатуры, которые подражают худшим практикам прошлого и воплощают идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)».
Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.