Верховная рада Украины признала политический режим в России рашизмом 6 2.05.2023, 18:05

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Инициативу поддержал 281 народный депутат.

Верховная рада Украины поддержала проект постановления, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Соответствующую инициативу поддержал 281 народный депутат.

Как пишет РБК-Украина, авторы проекта постановления предлагали назвать российский режим рашизмом, поскольку «в РФ формировалась неоимперская, тоталитарная диктатуры, которые подражают худшим практикам прошлого и воплощают идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)».

Также инициатива предусматривает призыв к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

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