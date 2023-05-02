закрыть
2 мая 2023, вторник, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Всех председателей райисполкомов Минской области посадят на вертолеты

9
  • 2.05.2023, 18:08
  • 3,704
Всех председателей райисполкомов Минской области посадят на вертолеты

Чиновники будут смотреть с вертолетов на провалившиеся крыши в коровниках.

Всех председателей райисполкомов Минской области посадят на вертолеты. Об этом во вторник на совещании заявил глава Минского облисполкома Александр Турчин. По его словам, есть договоренность с минским аэроклубом ДОСААФ. Руководителям поставлена задача облетать территории, за которые отвечают, и оценивать с высоты, «что делается в их районах и не только в сельском хозяйстве».

Сам Турчин сказал присутствующим, что на вертолете облетел уже большую часть Минской области. Он «отметил для себя ряд вопиющих недостатков, касающихся культуры земледелия и качества проведения сельхозработ». Что же увидел руководитель Минщины? Оказывается, что «во многих районах на полях неубранная солома, целые рулоны в дорогой стрейч-пленке прошлогодних кормов». Также с вертолета были видны «провалившиеся крыши в коровниках на действующих фермах». А еще Александра Турчина возмутили «груды камней, поросшие кустарником, посреди поля». Он потребовал «навести порядок на земле».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников