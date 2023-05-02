Всех председателей райисполкомов Минской области посадят на вертолеты 9 2.05.2023, 18:08

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Чиновники будут смотреть с вертолетов на провалившиеся крыши в коровниках.

Всех председателей райисполкомов Минской области посадят на вертолеты. Об этом во вторник на совещании заявил глава Минского облисполкома Александр Турчин. По его словам, есть договоренность с минским аэроклубом ДОСААФ. Руководителям поставлена задача облетать территории, за которые отвечают, и оценивать с высоты, «что делается в их районах и не только в сельском хозяйстве».

Сам Турчин сказал присутствующим, что на вертолете облетел уже большую часть Минской области. Он «отметил для себя ряд вопиющих недостатков, касающихся культуры земледелия и качества проведения сельхозработ». Что же увидел руководитель Минщины? Оказывается, что «во многих районах на полях неубранная солома, целые рулоны в дорогой стрейч-пленке прошлогодних кормов». Также с вертолета были видны «провалившиеся крыши в коровниках на действующих фермах». А еще Александра Турчина возмутили «груды камней, поросшие кустарником, посреди поля». Он потребовал «навести порядок на земле».

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